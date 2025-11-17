なぜ静岡はお茶の名産地になったのか？――幕末〜明治、勝海舟と侍たちの“再出発”と挑戦

今や“お茶といえば静岡”というほど全国的に知られていますが、最初から静岡が茶の国だったわけではありません。実はその背景には、明治維新の激動の時代を生きた一人の人物――勝海舟の存在がありました。

今回は「静岡県がお茶の名産地になった理由」についてご紹介します。

侍たちが立ち上がった明治初期

江戸幕府が終わりを迎えた明治の初め、多くの武士たちは職と居場所を失いました。彼らの一部は徳川家ゆかりの地・静岡に移り住みますが、仕事も収入もなく、途方に暮れていたといいます。

そんな中、勝海舟は新しい時代を生きる道を示しました。「これからの時代は、刀ではなく鍬で生きるべきだ」と語り、静岡の牧之原台地を開拓し、茶の産地として発展させることを提案したのです。

茶の産地としてのきっかけを作った勝海舟

勝はこの土地が日当たりや水はけに優れ、茶の栽培に最適であることを知っていました。

さらに、当時ヨーロッパやアメリカでは日本茶の人気が高まり、輸出産業としての可能性も広がっていたのです。

刀を鍬に持ち替えた侍たちの挑戦

勝の呼びかけに応え、約三百人の旧幕臣たちが牧之原台地に集まりました。かつて戦場で刀をふるっていた侍たちは、今度は鍬を手にして荒地を耕し始めます。

乾いた大地、強い風、そして慣れない農作業――。

過酷な環境の中でも彼らは地元の農民や川越の人足たちと力を合わせ、少しずつ土地を整えていきました。

数年の歳月をかけ、ようやく一面の緑が広がる茶畑が誕生します。

この努力が、静岡茶の発展の第一歩でした。武士たちの誇りと忍耐、そして勝海舟の先見の明が、静岡を「お茶の国」へと導いたのです。

一杯の緑茶に込められた思い

牧之原台地の開墾によって、静岡茶の生産量は急速に拡大しました。明治の終わりには全国の約半分を占めるほどになり、現在でも全国のお茶の約四割を静岡県が生産しています。

静岡県島田市の茶畑

牧之原には今も「勝海舟ゆかりの地」や「勝茶」といった地名・ブランドが残り、彼の功績と侍たちの努力は地域の誇りとして語り継がれています。

静岡茶は、ただの特産品ではありません。それは、時代の変化に挑み、失われた誇りを取り戻そうとした人々の物語なのです。

静岡茶の香りの中には、鎌倉時代に茶の種をまいた僧侶・聖一国師の知恵、徳川家康が愛した駿府の茶、そして明治の侍たちが切り開いた牧之原の緑が重なっています。

一杯の緑茶を口にするとき、もしその歴史に少し思いを寄せてみたら、いつものお茶が少しだけ違って感じられるかもしれません。静岡の茶畑を渡る風のように、遠い時代の人々の息づかいが、今も私たちの暮らしの中に流れているのです。

