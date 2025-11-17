『絶対零度』犯人から新たな挑発的メッセージ、緊迫の救出劇【第7話あらすじ】
俳優の沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の第7話が17日に放送される。放送を前にあらすじと場面写真が公開された。
【写真】主要キャストズラリ…『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』ポスタービジュアル
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
■第7話あらすじ
これまでに起きたシステム障害やシステムエンジニア連続殺人、そして二宮奈美（沢口靖子）の拉致。警視庁はこれら一連の事件に同一組織が関与していると判断し「警察庁広域重要案件“Ｈ−ＷＫＮ１５９”」に指定。佐生新次郎（安田顕）はＤＩＣＴに対し、その全貌解明と組織の早期壊滅を命じる。
その頃、奈美は拉致事件で負った足の治療のため大学病院を訪れていた。そこで奈美は、入院患者の少女・久野真由（白山乃愛）と付き添いの看護師、清掃員とエレベーターに乗り合わせる。すると、エレベーターが緊急停止し、閉じ込められてしまう。この病院では、中野幹事長（大河内浩）の妻・光江（西見桂）の心臓手術も行われていたが、オペ室の電源も落ちて院内は混乱。やがて病院の全システムがハッキングされ、サイバーテロであることが判明。すべてのデータが暗号化され、ＰＣ画面には金銭を要求する犯行声明が表示された。
病院側は復旧を急ぐべく、システム会社の社員・瀬野康太（味方良介）を呼ぶ。佐生は桐谷杏子（板谷由夏）に本件が“Ｈ−ＷＫＮ１５９”との関連を示唆。田辺智代（馬場園梓）と掛川啓（金田哲）が病院へ向かい、清水紗枝（黒島結菜）は遠隔で瀬野と連携し、捜査を進める。エレベーター内で閉じ込められている真由は、点滴が切れれば命の危険が迫り、幹事長夫人・光江の手術再開も急を要する。そんな中、犯人から新たな挑発的メッセージが届き、緊迫の救出劇が始まる。
