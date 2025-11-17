THE RAMPAGE¡¦ÀîÂ¼°íÇÏ¤¬Àº¿ÀÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡Ö¿´¿È¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¡×¡¡22Æü¤Î´Ú¹ñ¸ø±é¤¬³«ºÅ±ä´ü
¡¡LDH¤Ï17Æü¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦THE RAMPAGE¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¡Ê28¡Ë¤¬Àº¿ÀÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê°ìÄê´ü´Ö¡¢³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîÂ¼°íÇÏ¡¢¸Å¾ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ë¤Æ¡Ä»É·ã¶¯¤á¤Î¼Ì¿¿¤Ë
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖTHE RAMPAGEÀîÂ¼°íÇÏ¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤ÎÊ¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡ÖÀè½µ¡¢THE RAMPAGE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¤ËÀº¿ÀÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢¼£ÎÅ¤ÈÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢11·î22Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤Î³«ºÅ±ä´ü¤ò¡¢¼çºÅ¼Ô¤È¤Î¶¨µÄ¤Î¾å¤Ç·èÄê¡£½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀîÂ¼¤ò½ü¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼15¿Í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°ºÆ³«¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤Î¤¦¤¨¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆTHE RAMPAGE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö°íÇÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢THE RAMPAGE¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¤¡¢Ãç´Ö¤äRAVERS¤Î³§¤µ¤ó¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°íÇÏ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÉüµ¢¤Þ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤»Ñ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÂ¼¤Ï1997Ç¯1·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£LDH JAPAN½êÂ°¡£THE RAMPAGE from EXILE TRIBE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£2014Ç¯¡¢¡ØVOCAL BATTLE AUDITION 4¡Ù¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢17Ç¯1·î¤Ë¡¢¡ÖLightning¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯¤«¤é±éµ»¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢19Ç¯¤Î±Ç²è¡ØHiGH&LOW THE WORST¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¢£°Ê²¼¡¢THE RAMPAGE¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
THE RAMPAGE¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÈ¯É½¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÀîÂ¼°íÇÏ¤Ï°ìÄê´ü´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î±ä´ü¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüÄø¤òÄ´À°¤·¡¢ÅÏ¹Ò¤Î½àÈ÷¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢°íÇÏ¤Ï¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¡¢ËÍ¤¿¤Á15¿Í¤ÏÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡È¾ì½ê¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°íÇÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢THE RAMPAGE¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¤¡¢Ãç´Ö¤äRAVERS¤Î³§¤µ¤ó¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°íÇÏ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆRAVERS¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢°íÇÏ¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì°Ê¾å¿´¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Éüµ¢¤Þ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤»Ñ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RAVERS¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âTHE RAMPAGE¤ò¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
THE RAMPAGE
¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±
