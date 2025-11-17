木村拓哉＆目黒蓮が超貴重なふたり旅へ!?ふたりきりだからこそ話せる超真剣トークは必見

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

木村拓哉、目黒蓮（Snow Man）らが出演する番組『ウルトラタクシー』が、11月24日21時から放送される。

■乗客の「行きたい」「やりたい」を叶える“夢ドライブ旅バラエティ”

この番組は、映画でタクシー運転手役を演じた木村拓哉がこの番組のために作られた世界に一台だけのタクシーの運転手に扮し、次々に乗車する超豪華ゲストたちを目的地まで送り届ける。さらに、乗車した芸能人がやりたいことを半強制的に（!?）一緒に体験。乗客の「行きたい」「やりたい」を叶える“夢ドライブ旅バラエティ”となっている。

タクシー車内では、乗車したゲストとのプライベートに近いトークや懐かしソングで大盛り上がり!? そして目的地では、あの人気者と木村の夢の共演や、木村が趣味の○○を熱血指導するなど…乗客に振り回されまくる普段見られない木村拓哉の姿にも注目だ。

そして、木村が運転するタクシーにゲストとして乗車するのは、蒼井優、上戸彩、目黒蓮（Snow Man）の3人に決定した。

■蒼井優＆上戸彩が登場

高校の同級生でありプライベートでも親交のある蒼井優、上戸彩のふたりが木村の運転するタクシーに乗車。普段はなかなか思いっきり遊ぶことができないふたりが行きたい場所・やりたいこととは…。そして、木村と蒼井・上戸のあまり知られていないプライベートな関係性も明らかに。

■木村拓哉＆目黒蓮の超貴重なふたり旅

現在放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演しているSnow Manの目黒蓮が、“大先輩”木村の運転するタクシーで超貴重なふたり旅に!? ドラマでの共演以降、木村の誕生日メッセージをいちばんに送るなど親交のあるふたり。「とにかく体を動かしたい！」という目黒の願いを叶えるため、木村が向かった場所は？ ふたりきりだからこそ話せる超真剣トークも必見だ。

■番組情報

TBS系『ウルトラタクシー』

11/24（月・祝）21:00～21:57

出演：木村拓哉 蒼井優 上戸彩 目黒蓮