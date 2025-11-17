K-1元3階級制覇王者でアジア最大の格闘技団体「ONE」を主戦場とする格闘家の武尊が17日、東京都・有明アリーナにて開催された「ONE173」でデニス・ピューリック（カナダ）に2ラウンドでTKO勝利。試合後のマイクで次戦での引退を表明した。

さらに、武尊は3月に対戦したロッタン・ジットムアンノン（タイ）に再戦を要求。これに合意したロッタンは試合後に自身のインスタグラムを更新し、武尊とのツーショット写真とともに「いつでもいいよ、君の運命を切り開く手助けをするから。またすぐに会おう」と投稿した。

■「私で良ければぜひ」と再戦に合意

8カ月ぶりの再起戦で涙のTKO勝利を飾った武尊が引退を電撃発表した。

武尊は1ラウンドから相手選手から2度のダウンを奪うなど圧倒。2ラウンド目で3度目のダウンを奪い最後はラッシュでレフェリーストップとなった。武尊が日本の大会で勝利するのは2021年3月のK-1でのレオナ・ペタス戦以来約4年8カ月ぶりだった。

試合後のマイクでは「前回ロッタン選手に1ラウンドで速攻で負けちゃって。応援してくれていたファンの思いを裏切った」と感極まった武尊。涙ながらに「裏切ったままじゃ格闘技人生終われないと思って、今回死ぬ気で、絶対勝つと練習してきて勝つことができた」と3月のロッタン戦からの心境を明かした。

そして、「僕は次の試合で現役を引退します」と引退を表明。「武尊は絶対に皆さんの期待を裏切らない戦いをやってきたと思う。現役最後までみんなの期待を裏切らないので……」「ロッタン選手、僕の現役最後の試合、相手をお願いします」と頭を下げて3月以来の再戦を希望。「最後の試合でロッタン選手と思いっきり戦ってみんなの期待を裏切らない勝ち方で絶対に勝って。武尊の応援していてよかったと思わせるので最後の試合、絶対に見に来てください」とファンに必勝を誓い、見に来てほしいと呼びかけた。

ロッタンは「すごいパフォーマンスでした。私でよければ最後の試合ぜひやります」とその場で快諾。両者はケージ上で握手とハグを交わし、再戦合意となった。

ロッタンは試合後に武尊との笑顔のツーショット写真を自身のインスタグラムで公開。「いつでもいいよ、君の運命を切り開く手助けをするから。またすぐに会おう」と再戦に前向きなコメントを寄せた。

武尊の引退試合は、2026年の4月29日に行われる日本大会「ONE175」が有力視されている。