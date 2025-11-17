アルゴグラフ、今期最終を2.5倍上方修正・最高益予想を上乗せ

アルゴグラフィックス <7595> [東証Ｐ] が11月17日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の75.3億円→188億円(前期は74.4億円)に2.5倍上方修正し、増益率が1.1％増→2.5倍に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の40.5億円→153億円(前年同期は39.7億円)に3.8倍増額し、増益率が1.8％増→3.9倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本公開買付けが買付予定価格で成立し、当社が保有するＳＣＳＫ株式会社の全株式を売却した場合、2026年3月期第3四半期連結会計期間において、投資有価証券売却益として16,032百万円を特別利益に計上する見込みであることから、上記のとおり修正いたします。

