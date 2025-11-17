ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¡ÀÐ¸¶4·»Äï¤ÇÉã¡¦¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¡ÖÀäÂÐ²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¡×¤¤¤¿Â¸ºß¤È¤Ï¡ÖÊÌ³Ê¡×¡¡ÎÉ½ã¡Ö¸¼´Ø¤Ç¡Ä¡×
¡¡¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¡Ê68¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£4·»Äï¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éã¤ÇÀ¯¼£²È¡¢¾®Àâ²È¤ÎÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê22Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯89¡Ë¤¬ºÇ¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄï¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢´Ä¶Áê¤ÎÀÐ¸¶¹¨¹â»á¡¢²è²È¤ÎÀÐ¸¶±ä·¼»á¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÏÉÝ¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¿¹¸»á¤Ï¡Ö»ä¤ÏÍ¥¤·¤¤Éã¿Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Ê¤¢¡×¤ÈÌÀ¸À¡£ÎÉ½ã¤¬¡Ö²¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¹¨¹â»á¤È¿¹¸»á¤¬¼ê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÎÉ½ã¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿±ä·¼»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢ËÍ¤ÏÁ´Á³¡£²¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÎÉ½ã¤Ï±ä·¼»á¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Ë¿ì¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¸¼´Ø¤Ç¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿µÂÀÏº»á¤¬¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¡ÖÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤éÃ¡¤½Ð¤»¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤À¤È¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢´ñÎï¤ËÉÛÃÄÉß¤¤¤Æ¸¼´Ø¤Ç¿²¤Æ¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¿µÂÀÏº»á¤¬¡Ö¤½¤³¤Ë¿²¤«¤·¤Æ¤ª¤±¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤Î¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Ëö¤Ã»Ò¤À¤«¤é²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿¹¸»á¤Ï¡ÖÀäÂÐ²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¤«¤é¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤â¤¦ÊÌ³Ê¤Ç¤¹¡¢¡È¤Ö¤ê¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ö¤ê¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢±ä·¼»á¤ÎÉ¨Ëí¤ÇÌ²¤ë¿µÂÀÏº»á¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÎÉ½ã¤¬¡Ö±ä·¼¤Ï°ìÈÖ²È¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡¢³ä¤ò¿©¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢±ä·¼»á¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¡Ä¡£²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£µ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¿ÆÉã¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Í¡£²¿¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¨¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
