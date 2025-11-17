◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)

12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会は17日、全48校による抽選会が行われました。

Aゾーンは前回優勝校の前橋育英(群馬・5大会連続28回目)が第1シードとして2回戦から登場。初戦は神戸弘陵学園(兵庫・2大会ぶり13回目)と戦います。

同じく2回戦からの登場となる昌平(埼玉・2大会ぶり7回目)は、高知(高知・2大会連続20回目)と試合を行います。

夏のインターハイでベスト4となった尚志(福島・5大会連続16回目)は、1回戦で高松商(香川・4大会ぶり25回目)と対戦。

2度の優勝経験を持つ山梨学院(山梨・2大会連続11回目)は、京都橘(京都・3大会連続12回目)と1回戦を戦います。

そのほかにもU-18プレミアリーグの帝京長岡(新潟・2大会ぶり11回目)など強豪校が多数組み込まれたAゾーンに、SNSでは「Aが死のブロック」「死の組」「カロリー高すぎ」といった反応があがりました。

