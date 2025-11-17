ºå¿À¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ
¡¡ºå¿À¤Ï17Æü¡¢¹âÃÎ¸©°Â·Ý»Ô¤Ç¼ã¼ê¼çÂÎ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂà¤«¤éµÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¹çÎ®¤·¡¢Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤â¤·¤¿¡£ÀïÎÏÄì¾å¤²¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¬¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢ÍèÇ¯¤«¤Ê¤ê¤ä¤ì¤ë¼ê±þ¤¨¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¼ÂÀï¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÆü¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò2Àï¹Ô¤Ã¤¿¡£º£µ¨1·³¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¾®È¨¤ä¹â»û¤é¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂçÉý¤Ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¡×¤ÈÊ³µ¯¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Íè½Õ¤Î²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤Îý½¬¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¡¢ÊÌ¿Í¤¬Íè¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£