建設現場や工場などで使われるフォークリフトや高所作業車。荷物を運んだり持ち上げたりと、現場では欠かせない存在だ。こうした“はたらく車”を安全に使うために、年に一度行う点検「特定自主検査（特自検）」がある。11月はこの特自検を広く呼びかける「強調月間」として、全国各地で啓発活動が行われている。

点検、検査を受けるフォークリフト

特自検は、労働安全衛生法によって定められた制度で、有資格者による年1回の自主点検が義務づけられている。事故を防ぎ、機械の故障を早期に見つけるために欠かせないものだ。

特自検を担当する業者の1つ、兵庫県西宮市のトヨタL&F兵庫。その阪神営業所サービスマネージャー代理・井上賢一さんは、この点検、検査について「ブレーキやハンドル、エンジンまわりはもちろん、フォークリフト特有の油圧装置まで細かく点検します。小さな見落としが事故につながることもあり、予防整備としての役割が大きい」と話す。

点検、検査を受けるフォークリフトが並ぶ

トヨタL&F兵庫のサービスマネージャー代理・井上賢一さん

フォークリフトには、エンジンで動く車両のほか、バッテリー車や燃料電池車など多くの種類があり、運ぶ荷物の重さによっては43トン級の大型車両もある。特自検では、通常の点検では確認できない部分を分解して調べるなど、より丁寧な作業が求められる。

整備を受けるフォークリフト

この制度の普及を進めるのが、建設荷役車両安全技術協会（建荷協）だ。協会では全国の支部が連携し、11月を「特自検強調月間」として研修会や巡回指導を行い、点検の重要性を呼びかけている。今年のスローガンは「災害の 危険の芽を摘む 特自検」。兵庫支部でも現場訪問や講習を通じて、日々の安全意識を高める活動を続けている。