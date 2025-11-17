黒よりも上品な“この色”！【ハニーズ】40・50代が着たい「グレージュトップス」

落ち着いた雰囲気を出したいけれど、黒は地味かも……。そんなときは黒より柔らかく、上品な印象のグレージュがおすすめです。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、大人の抜け感を演出する「グレージュトップス」をご紹介します。40・50代のコーデを格上げし、今季のワードローブに欠かせなくなる予感。

ほどよい抜け感を楽しめるきれいめトップス

【GLACIER lusso】「フロントジップトップス」\2,980（税込）

グレージュの軽やかな上品さと、洗練されたジップデザインで、いつものコーデをおしゃれに格上げできそうなトップス。公式ECサイトによると「ふんわりとした肌触りで伸縮性もある、両面が滑らかなきれいめスウェット素材」とのこと。着心地が良さそうなのもポイントです。

しなやかなドレープで上品見え

【GLACIER lusso】「ドレープトップス」\2,680（税込）

首元のドレープが女性らしいグレージュトップス。きちんと感がありつつも堅くなりすぎず、アクセいらずでも華やか見えしそうです。一枚で着こなすのはもちろん、ジャケットのインナーとしてもおすすめ。オンオフ問わずに活躍する、ヘビロテトップスになりそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M