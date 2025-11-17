吉瀬美智子、素肌透けるメッシュトップス姿公開「お美しい」「大人の色気」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】女優の吉瀬美智子が11月16日、自身のInstagramを更新。同日放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）での衣装姿を公開した。
【写真】50歳美人女優「大人の色気」素肌輝く衣装姿
◆吉瀬美智子、素肌輝く衣装姿披露
吉瀬は「ご視聴いただき、ありがとうございました」「子供達と一緒に笑いながら見ました」と記し、同番組出演時のソロショットを投稿。眼鏡を着用し、白のノースリーブにメッシュトップスを重ねた美しい素肌が際立つ衣装姿を披露した。
◆吉瀬美智子の投稿に「透明感すごい」と反響
この投稿に、ファンからは「お美しい」「いつ見ても素敵」「大人の色気漂ってる」「透明感すごい」「メガネも似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】