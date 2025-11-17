元乃木坂46メンバー「どすっぴん」に驚きの声「貴重な寝起き姿」「ノーメイクも可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/11/17】元乃木坂46の伊藤かりんが11月16日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元乃木坂46メンバー「どすっぴん」貴重な寝起き姿
伊藤は、東京ディズニーリゾートのスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」へ向かうための身支度からパークを満喫するまでのリール動画を投稿。「おはようございます」とすっぴんにパジャマの寝起き姿で登場し、「クリスマスコーデするよ」とクリスマスらしい色合いのコーディネートを披露した。その後「どすっぴん そろそろキツイ」とメイクを施して再登場し「化粧に感謝」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「ノーメイクも可愛すぎてびっくり」「貴重な寝起き姿」「ナチュラル美人」「肌も綺麗」「透明感ある」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元乃木坂46メンバー「どすっぴん」貴重な寝起き姿
◆伊藤かりん「どすっぴん」姿公開
伊藤は、東京ディズニーリゾートのスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」へ向かうための身支度からパークを満喫するまでのリール動画を投稿。「おはようございます」とすっぴんにパジャマの寝起き姿で登場し、「クリスマスコーデするよ」とクリスマスらしい色合いのコーディネートを披露した。その後「どすっぴん そろそろキツイ」とメイクを施して再登場し「化粧に感謝」とつづっていた。
◆伊藤かりんの投稿に「ナチュラル美人」と反響
この投稿に、ファンからは「ノーメイクも可愛すぎてびっくり」「貴重な寝起き姿」「ナチュラル美人」「肌も綺麗」「透明感ある」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】