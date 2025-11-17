木村拓哉、Snow Man目黒蓮ら豪華ゲスト乗せ“夢を叶えるドライブ”へ「ウルトラタクシー」放送決定
【モデルプレス＝2025/11/17】TBSでは、11月24日（月・休）よる9時から特別番組『ウルトラタクシー』を放送決定。木村拓哉が運転手となり、豪華芸能人の夢を叶える。
【写真】木村拓哉が運転 目的地まで案内した大物女優2人
同番組では、映画でタクシー運転手役を演じた木村が、このために作られた世界に1台だけのタクシーの運転手に扮し、次々に乗車する豪華ゲストたちを目的地まで送り届ける。さらに、乗車した芸能人がやりたい事を半強制的に（？）一緒に体験。乗客の「行きたい」「やりたい」を叶える“夢ドライブ旅バラエティ”だ。タクシー車内では、乗車したゲストとのプライベートに近いトークや懐かしソングで大盛り上がり？そして目的地では、あの人気者と木村の夢の共演や、木村が趣味の○○を熱血指導するなど･･･乗客に振り回されまくる普段見られない木村の姿も見どころとなっている。
そして、木村が運転するタクシーにゲストとして乗車するのは、蒼井優、上戸彩、目黒蓮（Snow Man）の3人に決定。高校の同級生でありプライベートでも親交のある蒼井、上戸の2人が木村の運転するタクシーに乗車。普段はなかなか思いっきり遊ぶことができない2人が行きたい場所・やりたいこととは。そして、木村と蒼井・上戸のあまり知られていないプライベートな関係性も明らかに。
現在放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演している目黒が、“大先輩”木村の運転するタクシーで貴重な2人旅に。ドラマでの共演以降、木村の誕生日メッセージを1番に送るなど親交のある2人。「とにかく体を動かしたい！」という目黒の願いを叶えるため、木村が向かった場所は？ 2人きりだからこそ話せる真剣トークも。
なお『ウルトラタクシー』の放送を記念し、2024年12月14日（土）に放送された木村が出演したバラエティ特番『ウルトラ里帰り』を、無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」にて期間限定で無料配信することが決定した。（modelpress編集部）
タイトル：『ウルトラタクシー』
出演者：木村拓哉、蒼井優、上戸彩、目黒蓮
タイトル：『ウルトラ里帰り』
配信期間：11月18日（火）正午（ひる12：00）〜11月24日（月・休）午後8：59
【Not Sponsored 記事】
◆木村拓哉、豪華ゲストとドライブ
◆目黒蓮、木村拓哉と2人きりの貴重旅へ
◆番組概要
