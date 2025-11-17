みりちゃむ、素肌輝くキャミワンピ姿「ナチュラルで素敵」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/17】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が11月16日、自身のInstagramを更新。夏のキャミソールワンピース姿を披露した。
みりちゃむは「載せる写真がないので夏の写真でも 夏も好きじゃないけど冬も好きじゃない笑」とコメントし、背の高い南国風の街路樹が並んだ真っ直ぐな道路に立つ自身のショットを公開。頭にサングラスを乗せ、水色のキャミソールワンピースを着用した夏らしい装いで、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「ナチュラルで素敵」「可愛すぎる」「コーデ最高」「理想のスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆みりちゃむ、キャミワンピ姿公開
◆みりちゃむの投稿に反響
