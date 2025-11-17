みちょぱ、美腹筋際立つコーデで抜群スタイル披露「かっこよすぎ」「着こなせるのさすが」の声
【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が11月16日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスから美しい腹筋をのぞかせた。
【写真】27歳ギャル「眼福」美腹筋際立つショット
みちょぱは「去年の冬までいけてたのに今年の冬はもう腹だしが急に耐えれなそうになってきた笑 歳をとるってそういうことなのかな〜」とコメント。黒いショート丈のニットにデニムパンツのコーディネートを公開し、引き締まった美しい腹筋をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「腹筋かっこよすぎ」「眼福」「センス抜群」「圧巻のスタイル」「着こなせるのさすが」「美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
