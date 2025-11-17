伊藤園レディス

国内女子ゴルフツアー・伊藤園レディスは16日、千葉・グレートアイランドC（6769ヤード、パー72）で最終日が行われ、首位と2打差の8位で出た28歳の脇元華（GMOインターネットグループ）が8バーディー、1ボギーの65で回り、通算16アンダーで悲願の初優勝を飾った。勝負が決着後、涙で抱擁を交わす場面にファンは涙を誘われている。

脇元が最終18番パー4をボギーで終えると、グリーン脇で待っていた原英莉花と抱き合った。その後、ギャラリーからの温かい拍手と歓声を受ながらクラブハウス前へ。そこには、藤田さいき、青木瀬令奈、山内日菜子、堀琴音、ペ・ソンウ、稲見萌寧、山路晶、佐藤心結、川崎春花ら大勢の姿があった。世代を超えた面々が次々と脇元を祝福。その輪に父・信幸さんも加わって熱く抱擁を交わすと、脇元は座り込んで涙を流した。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Xが実際の映像を公開。ファンからは「おとうさんの気持ちが被って泣けてきたっ」「初優勝 信じられないよ やっぱり華がある」「耐えまくった優勝はやっぱ感動 泣いちゃった」「これまでずっと勝てそうで勝てなくて悔しかったと思う」「まじで泣いた！」などの声が寄せられた。

今大会の賞金総額は1億円で、優勝した脇元は1800万円を獲得。ラウンド後の取材に対し、「一番うれしいのは、ずっと応援してくれた父と祖母に優勝を見せられたことです」と感謝を口にしていた。



（THE ANSWER編集部）