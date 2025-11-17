「ついに宇宙で撮影も…」トム・クルーズ　アナ・デ・アルマスと「破局」で映画製作にストイックに没頭

トムの恋愛スピードに戸惑ったアナ

トム・クルーズ（63）がアナ・デ・アルマス（37）との８ヵ月の短いロマンスに終止符を打った。10月に破局が報じられて以来、新作映画の製作に没頭して、『トップガン３』などにストイックに取り組んでいるという。

今年２月のロンドンでのディナー・デートを皮切りに、デートを重ね、８月には手つなぎデートを写真に撮られて交際が正式に確認された。さらに、クルーズがロンドンの高級住宅地に新居となる豪邸を探しているとか、婚前契約を準備などと報じられ結婚秒読みとみられていた。

ところが、先月突然「破局」が報じられた。

本サイトでも、２人が多数の新作映画を抱え多忙を極めていたことも破局の一因になり

「愛を覚ました“大作目白押し”状態」

と指摘したが、その後、破局原因を巡って米英メディアでさまざまな報道が続いた。

米誌US Weeklyは、情報筋が、

〈クルーズとアナは今のところ終わりです〉

と破局を認めたうえで、

〈物事が急速に進展し、アナはそのスピードに少し不安を感じ始めたためで、（破局は）アナの決断によるところが大きい〉

と明かしたと伝えた。２人は恋愛関係には終止符を打ったが、

〈友人関係を続けたいと思っている〉

という。

英紙デイリー・メールも、２人が

〈友情と映画の未来を守るために、プロフェッショナルな関係を保つべきだと気づいた〉

と報じた。

〈良き映画のように、すべてには終わりが来る。クルーズとアナにもそれが訪れた〉

と指摘。そして破局後のクルーズについて、米Radar onlineは友人たちの話として、クルーズが破局の痛みを克服するため、『ミッション：インポッシブル』シリーズの新作と『トップガン』シリーズ第３弾の企画に没頭していると報じたうえで、

〈これまで以上に仕事に打ち込んでいる。それが典型的なクルーズのやり方なのです。私生活や仕事に関する彼独特の厳しい自制心を発揮してストイックに仕事を追求している〉

という。

2300億円の大ヒットとなった『トップガン マーヴェリック』

「『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（’14年）と『レヴェナント：蘇えりし者』（’15年）でアカデミー賞監督賞を２年連続で受賞した名匠アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督とクルーズがタッグを組む新作『ジュディ』は先月、イギリスのパインウッド・スタジオで撮影が始まりました。ですが、主要なキャストの俳優が撮影中に重傷を負って入院したため撮影が無期限で中断されたと報じられてます。そのため『トップガン３』の企画が先に進む可能性があります」（ハリウッド事情通）

クルーズ主演の『トップガン』シリーズ、『ミッション：インポッシブル』シリーズを手掛けたパラマウント・グローバルがスカイダンス・メディアに買収されたが、同社のデイビッド・エリソンCEOは『トップガン３』と『スター・トレック』が最優先課題だと強調したという。

『トップガン マーヴェリック』（’22年）は、１作目の『トップガン』（1986年）の続編となる作品で、クルーズが海軍大尉のピート・“マーヴェリック”・ミッチェル役を演じ、米海軍のエリートパイロットを養成する学校に戻って新世代の飛行士たちを訓練し、彼らを特別な任務に導きながら、自分の過去と向き合うというストーリーだった。

「’22年に公開され、トムが実際に戦闘機を操縦するなどハイスペックな空中シーンで観客を魅了し、全世界の興行収入は約15億ドル（約2300億円）を記録し、日本でも興収137.7億円の大ヒットになっています」（洋画配給会社関係者）

プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーは、米映画情報サイト『SCREEN RANT』に『トップガン３』について、

「トムは素晴らしい俳優です。私たちは彼と時間を過ごしました。ストーリーは決まっています。ジョセフ・コシンスキー（監督）が素晴らしいストーリーのアイデアを思いつき、彼（クルーズ）も『本当に気に入った』と言っています」

と明かした。

また、コシンスキー監督は、GQ 誌のインタビューで、３作目は前作よりも

「はるかに大規模な作品になる」

とほのめかした。

詳細はまだ明らかになっていないが、

「マーヴェリックが本作で直面する危機は、前作よりもはるかに大きなものです」

と語っている。クルーズがマーヴェリック役に復帰し、前作に続いてマイルズ・テラー、グレン・パウエルなどが出演するとみられている。

さらには、シリーズ８作目の前作『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（’25年）は、これが最終作という終わり方はしていないこともあり、９作目がどんな内容になるのか注目される。

そして、前述の『ジュディ』では大物俳優の役で大掛かりなアクションシーンに挑戦するという。

また、ダグ・リーマン監督とタッグを組む宇宙を舞台にした映画では、イーロン・マスク氏の宇宙開発会社スペースXとNASA（米航空宇宙局）の協力を得て、実際の宇宙船や国際宇宙ステーションで撮影すると報じられている。

ロマンスは止まっても映画製作の熱は止まることのないクルーズ。ハリウッドのトップスターとしての新境地に期待したいところだ――。

文：阪本 良（『東京スポーツ新聞社』元・文化社会部部長）