昭和の伝説的スター、ピンク・レディーの未唯mieさん（67）が2025年11月17日の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演、1時間半しか寝る時間がない日もあった、と忙しすぎる活動を振り返った。

井戸田潤さん「セクシーできれいなお姉さん」

ピンク・レディーは2026年にデビュー50周年を迎える。

ファンの反応を紹介した。

「ダンスの振り付けを見て覚えた」（60代）

「レコードをほとんど持っていた」（50代）

「衝撃的だった！今も大好き！」（50代）

など、当時の人気はすさまじかった。スピードワゴンの井戸田潤さんは「どの歌番組にも出ていらっしゃったし、（自分が）子どもだったのでピンク・レディーを見たら何かドキドキして、セクシーできれいなお姉さんという感じだった」と振り返った。

坂下千里子さんも姉が未唯mieさんの大ファンだったそうで「姉はミーちゃん役をやりたくて、私はおもちゃのマイクを持たされてケイちゃん役をやらされた」と話した。

先輩たちをずらりと待たせて「すみませ〜ん」

未唯mieさんが当時の熱狂的な人気ぶりを振り返る。東北でのコンサートから東京の生放送に間に合わせるためにヘリコプターで移動したことや、歌番組の収録で出演者を3時間待たせてスタジオ入りしたこともあったという。

未唯mieさんは「先輩たちをズラリと待たせて『すみませ〜ん』と。後で聞いた話では先輩歌手が（ピンク・レディーの忙しさが）あまりにもかわいそうで腹が立たなかったそうです」と話した。そのハードスケジュールゆえに、歌番組の生放送で「椅子にすわると意識が遠のくので、怖い怖い」と。

当時のある1日のスケジュールを紹介した。夜の午前零時にCM撮影をやり、寝るのが午前4時半、午前6時に起床。今では問題になりそうな労働環境だった。頭の後ろから手を出して「UFO！」とやっていた時代、「SOS」も出せなかった昭和歌謡史の一幕である。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）