政治団体・NHKから国民を守る党（NHK党）の斉藤健一郎参院議員（44）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。NHK党を離党したことを明らかにした。唯一の国会議員の離党で、NHK党は党首の立花孝志容疑者（58）逮捕に続く激震に見舞われた。



【写真】参院に初登院した斉藤健一郎氏「除名にならないよう頑張ります」とあいさつ

斉藤氏は、立花孝志容疑者宛の離党届を添付し「【ご報告】NHKから国民を守る党を離党しました。本日14時からの緊急役員会にて、正式に離党届を提出いたしました。浜田幹事長、造船副党首、川崎副党首からは、私の決断を尊重する旨のお言葉をいただきました。なお、丸山副党首は日程の都合により欠席でした」として、離党と副代表辞任を申し出、受け入れられたことを報告。国会内で開く記者会見で、理由を説明するとした。



斉藤氏は2023年3月、22年参院選のNHK党比例代表名簿に基づき、ガーシー元参院議員の除名を受け繰り上げ当選した。ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏の元運転手兼秘書の経歴を持ち、堀江氏は参院議員としての斉藤氏の私設秘書を務めている。



