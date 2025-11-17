ヒロミ、“愛車”三菱『トライトン』カスタム完成 SNS絶賛「男の子がカッコいいと思う物をわかってる」「もはやデモカーレベル」
タレントのヒロミ（60）が、11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“愛車”のピックアップトラックである三菱自動車『トライトン』をカスタムする様子を公開した。
【写真】カスタム前でも十分かっこいい三菱『トライトン』
同車のブランドアンバサダーでもあるヒロミ。自身のチャンネルで“初お披露目”した際は、「カスタマイズをするために現在パーツ集めを行っている最中」と伝えていたが、そこから1年半が経過し、すっかり“ヒロミ流”のカスタムが施された様子。前回の動画ではそこに、エアサスを入れるカスタムを敢行。視聴者から「低いトライトンと、薄いタイヤがマッチしてかっこいい」「相変わらずセンス抜群のカスタムしますね。TRITONも可愛くなりましたね！」などの反響を得ていた。
この日はカスタム第2弾として、電動サイドステップ&電動トノカバーを入れることを宣言。「そうすることで完成ということで、やっと俺が乗れる」と伝えた。「休みの日に車の下に入ってる人いる？60だよ、俺」といいつつ、作業を進めていくヒロミ。手際よく電動サイドステップを取り付けていく。ライトが光る再度ステップを付け終わると、続いてトノカバーに着手。「ピックアップはトノカバーがないと、雨が降ってきたら濡れちゃうし、あるなしが重要」といい、こちらも取り付けを進めていく。あっという間に付け終わり、“完成”した愛車にヒロミは「かっこいい」とご満悦だった。
このカスタムに「めちゃくちゃかっこいい」「ヒロミさんは何やってもカッケーんだよな！センス抜群!!男の子がカッコいいと思う物をわかってる」「ヒロミさんのトライトン紹介動画でトライトン買いました！ありがとうございます！」「もはやデモカーレベルだね！」「トライトンより、ヒロミさんのトライトンが欲しい」などの声が上がっている。
