元フジテレビで、現在はフリーの平井理央アナウンサーが16日、自身のインスタグラムを更新。前日の15日に43歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】娘との仲良し２ショット！

「昨日、誕生日を迎えました。」と投稿。「41歳から新しい挑戦を始め、42歳はとにかく本気で走り抜けた一年。素敵なご縁や新しい出会い、久しぶりの再会に胸が熱くなる瞬間も多くて、仲間や友人、家族、そして何より娘の存在が、私の人生の宝物だと改めて感じました。」と明かした。



続けて「43歳は、身体を整えて、心を輝かせる。その世界観を自分自身で実践しながら、誰かにそっと届けていくような活動もしていきたいと思っています。」と目標を掲げ、「誠実に、愛を持って、楽しく、生きる。そんなことを考えた、43歳のスタートでした!!」とつづった。



そして「誕生日ウィークにはたくさんのお祝いをいただき、胸がいっぱいです 本当にありがとうございました」と感謝を記した。



平井アナは14歳でモデルとしてデビューし、ファッション雑誌「ピチレモン」のモデルやテレビ東京系「おはスタ」の「おはガール」として活動。2005年にフジテレビ入社し、「すぽると！」のキャスターを務めるなどスポーツ報道を中心に活躍した。2012年に同局の4歳年上のディレクターと社内結婚し、同9月に退社。17年10月には第1子女児を出産。2022年12月に離婚を発表した。



（よろず～ニュース編集部）