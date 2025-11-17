『ばけばけ』山橋薬舗の店主に出会い… 第37回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第37回（18日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、家族公認のもと、ヘブン（トミー・バストウ）の女中となった、トキ（高石あかり）。しかし、錦織（吉沢亮）が原因で広まった誤解のせいで、ヘブンはトキに対して気まずさを感じていた。その空気に耐えかねたヘブンに、トキは「おトキさん、クビ！」と宣告される。松野家と雨清水家の両家を支えるには女中の仕事をクビになるわけにはいかない。クビ撤回のために奮闘するトキに、ヘブンはある”おつかい”を頼むのだった。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）の女中クビを回避するため奮闘するトキ（高石あかり）だったが、空回りが続いていた。ヘブンが求める「ビア」を見つけようと、家族にも相談するが的外れな答えばかり。クビだ〜と嘆くトキに、錦織（吉沢亮）は「ビア」は山橋薬舗で購入できると教える。店主の山橋才路（柄本時生）と出会い、無事に「ビア」を手に入れたトキだったが、まさかの事態がトキとヘブンを襲う。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、家族公認のもと、ヘブン（トミー・バストウ）の女中となった、トキ（高石あかり）。しかし、錦織（吉沢亮）が原因で広まった誤解のせいで、ヘブンはトキに対して気まずさを感じていた。その空気に耐えかねたヘブンに、トキは「おトキさん、クビ！」と宣告される。松野家と雨清水家の両家を支えるには女中の仕事をクビになるわけにはいかない。クビ撤回のために奮闘するトキに、ヘブンはある”おつかい”を頼むのだった。