吉瀬美智子「営業妨害やめて！」 “恩人俳優”が素顔ぶっちゃけ「あれ、たぶん職業ですよ」
俳優の吉瀬美智子が、16日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』に出演。多くの作品で共演してきた俳優・北村一輝がVTRメッセージを寄せた。
【番組カット】「営業妨害です！」声を上げる吉瀬美智子
北村は、ドラマ『昼顔』（2014年）をはじめ、多くの作品で共演し、吉瀬の俳優としての成長をしる“お兄ちゃん”的存在。「話やすい。おっさんみたい。吉瀬美智子ってきれいというイメージを持たれている。僕、違うイメージで。ジオとのオカンとしゃべっている感じと変わらない。サバサバしている」と率直に語った。
さらに「吉瀬美智子という“色っぽい”みたいなのは、あれ、たぶん職業ですよ。外に出るときだけ『あ！ちゃんとしなきゃ』と言う感じ」と止まらない。吉瀬も「営業妨害やめて」と思わずツッコんでいた。
【番組カット】「営業妨害です！」声を上げる吉瀬美智子
北村は、ドラマ『昼顔』（2014年）をはじめ、多くの作品で共演し、吉瀬の俳優としての成長をしる“お兄ちゃん”的存在。「話やすい。おっさんみたい。吉瀬美智子ってきれいというイメージを持たれている。僕、違うイメージで。ジオとのオカンとしゃべっている感じと変わらない。サバサバしている」と率直に語った。
さらに「吉瀬美智子という“色っぽい”みたいなのは、あれ、たぶん職業ですよ。外に出るときだけ『あ！ちゃんとしなきゃ』と言う感じ」と止まらない。吉瀬も「営業妨害やめて」と思わずツッコんでいた。