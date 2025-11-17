隠れた背面でしっかり推し活！PGA「iPhone 17用 バックフリップケース」
PGAのスマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』から、「iPhone 17用 バックフリップケース」が登場！
操作時にカバーの開け閉めが不要の、背面側にフリップを付けた「隠れ推し活ケース」です☆
PGA Premium Style「iPhone 17用 バックフリップケース」
価格：各2,980円（税込）
適合機種：iPhone 17、iPhone 17 Pro
サイズ：W78×H154×D16mm 65g
カラー：全2種（ブラック、ベージュ）
販売店舗：Dtimes公式通販『Dtimes store』Amazon店など
手帳型ならではの煩わしいカバーの開け閉めを解消する為、フリップを背面に移動したiPhone 17用・iPhone 17 Pro用のバックフリップケース。
ケース背面は、クリアデザインなのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。
背面のフリップ部は、風合いの良い上質なPUレザーを使用。
通勤通学やお買い物に便利なカードポケットが付いています。
背面フリップが背面クリア部分を覆い隠す為、目立たず「推し活」したい方におすすめのデザインです！
お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホールも付いています。
ブラック
適合機種：iPhone 17、iPhone 17 Pro
背面をブラックのPUレザーが保護してくれる、バックフリップケース。
推し活もしたいけど、普段は隠しておきたいという方にぴったりの便利なケースです！
カバーを締めておくと、シンプルでクールな印象です。
背面クリア部分で、ばっちり推し活ができます！
好きなシールなどで、デコレーションを楽しめるのも嬉しいポイントです。
ケースのサイドにはストラップホール付き。
画面側にはカバーがないので、操作もスムーズです☆
ベージュ
上品なベージュカラーのバックフリップケースも登場。
背面にシールなどを入れてもカバーで隠せるので、ビジネスなどの場面でも違和感なく使用できます☆
きちんとした印象の手帳型であるにも関わらず、カバーの開閉なしで画面の操作ができるのもポイント！
背面のカバーを開くと、内側には便利なカードポケットがついています。
透明な背面を、好きなキャラクターのステッカーなどでカスタマイズする楽しみも☆
キチンと見えと推し活の両立を実現できるiPhoneケースとなっています。
背面にカバーが付いた、iPhone用の「隠れ推し活ケース」！
PGA「Premium Style」の「iPhone 17用／iPhone 17 Pro用 バックフリップケース」は、Dtimes公式通販『Dtimes store』Amazon店などで販売中です。
※使用している画像はすべてiPhone 17用です
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 隠れた背面でしっかり推し活！PGA「iPhone 17用 バックフリップケース」 appeared first on Dtimes.