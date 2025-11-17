目黒蓮＆木村拓哉“2人旅”で本音トーク 先輩×後輩の絆が深まる
TBSは、11月24日午後9時から特別番組『ウルトラタクシー』を放送する。木村拓哉が世界に一台だけの特製タクシーを運転し、蒼井優、上戸彩、目黒蓮（Snow Man）を乗せて“夢ドライブ”を繰り広げる。
【番組カット】貴重！木村拓哉＆上戸彩＆蒼井優が仲良しドライブ
映画でタクシー運転手役を務めた経験を持つ木村が、本作では特製タクシーの運転手に扮し、ゲストを目的地まで送り届ける。さらに、乗車した芸能人が「やりたい」と願ったことを半ば強制的に一緒に体験するという内容で、タクシー車内のプライベート感あふれる会話や、懐かしソングに盛り上がる姿が見どころとなる。目的地では、木村が趣味の○○を熱血指導したり、人気者との共演が実現したりと、乗客に振り回される木村の姿も楽しめる構成だ。
ゲストのひとりとして登場するのは、蒼井優と上戸彩。高校の同級生でプライベートでも親交のある2人が木村のタクシーに乗り込み、普段はなかなか思いきり遊ぶ時間を作れない生活の中で「行きたい」「やりたい」と思い続けてきた場所や体験をリクエストする。木村との距離が近い車内では、3人の知られざる関係性が自然と明らかになる。
また、目黒蓮は現在放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演中。ドラマ共演以降、木村へ誕生日メッセージを“1番乗り”で送るなど交流を深めてきた目黒が、今回は“先輩”木村と2人旅を実現させる。「とにかく体を動かしたい」という願いを叶えるため、木村が選んだ目的地とはどこなのか。タクシー内では2人きりだからこそ成立する真剣な会話も展開するという。
【番組カット】貴重！木村拓哉＆上戸彩＆蒼井優が仲良しドライブ
映画でタクシー運転手役を務めた経験を持つ木村が、本作では特製タクシーの運転手に扮し、ゲストを目的地まで送り届ける。さらに、乗車した芸能人が「やりたい」と願ったことを半ば強制的に一緒に体験するという内容で、タクシー車内のプライベート感あふれる会話や、懐かしソングに盛り上がる姿が見どころとなる。目的地では、木村が趣味の○○を熱血指導したり、人気者との共演が実現したりと、乗客に振り回される木村の姿も楽しめる構成だ。
また、目黒蓮は現在放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演中。ドラマ共演以降、木村へ誕生日メッセージを“1番乗り”で送るなど交流を深めてきた目黒が、今回は“先輩”木村と2人旅を実現させる。「とにかく体を動かしたい」という願いを叶えるため、木村が選んだ目的地とはどこなのか。タクシー内では2人きりだからこそ成立する真剣な会話も展開するという。