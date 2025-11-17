東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）を運営するオリエンタルランドは１７日、東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）の２０２６年度（２６年４月〜２７年３月）の年間スケジュールを発表した。

２６年に開園２５周年を迎えるＴＤＳでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催される。世界で唯一、海をテーマにしたディズニーテーマパークとして２００１年９月４日に誕生し、２４年には８番目のテーマポートのファンタジースプリングスが加わったＴＤＳがさらにきらめきを増す。４月１５日から６月３０日まではスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」が開催され、ゲストを祝祭の旅へといざなう。

ＴＤＬでは４月９日から６月３０日までスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第６弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」が実施される。今年１月から３月まで「ディズニー・パルパルーザ」第３弾として開催されたディズニー映画「シュガー・ラッシュ」に登場するヴァネロペが思い描いたスウィーツの世界を４月開幕の春のイベントとして再び楽しめる。

両パークでは、７月２日から９月１４日まで、スペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５」を開催。ディズニー＆ピクサー映画最新作「トイ・ストーリー５」が２６年夏の日本公開を記念したイベントだ。

７月２日から９月１４日までは、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフ ａｔ Ｔｏｋｙｏ Ｄｉｓｎｅｙ Ｒｅｓｏｒｔ」、９月１６日から１０月３１日までは「ディズニー・ハロウィーン」を両パークで、９月１６日から１１月２日までＴＤＳでスペシャルイベント「ラソス・デ・ラ・ファミリアを開催。

両パークでは、１１月１１日から１２月２５日まで、「ディズニー・クリスマス」が開催される。２７年１月１日から１月１１日までお正月限定のスペシャルイベントが開催される。