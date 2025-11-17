BUMP OF CHICKEN、スタジオでの歌唱映像に反響続々「音源より綺麗」「すげぇ… こんな透き通る歌声」
BUMP OF CHICKENが、新曲「I」のスタジオリハーサル映像の一部を、バンドの公式XおよびInstagramアカウントにて公開した。
【動画】BUMP OF CHICKEN、藤原基央＆増川弘明による「I」リハーサル映像
「I」は、10月から放送中のテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。今回の映像では、ボーカル＆ギターの藤原基央が、ギターの増川弘明の演奏に合わせてサビを力強く歌い上げる姿が収められている。スタジオという空間ならではの生々しい歌声が印象的で、「音源より綺麗」「世界一好きな声」「すげぇ… こんな透き通る歌声」「ありがとうございますぅぅぅ!!」「贅沢すぎる」といった感想がSNS上に次々と投稿され、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。
BUMP OF CHICKENは先日も、同曲のイントロのギターフレーズを藤原と増川がスタジオで演奏する映像を公開しており、「最近公式さんどした？最高すぎ！」といった興奮の声も寄せられている。
バンドは、年末には12月26日に『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』、12月30日には『COUNTDOWN JAPAN 25／26』への出演が決定しているほか、来年秋にはアリーナツアーの開催も発表されている。今後もファンを喜ばせる映像の発信に期待が高まる。
【動画】BUMP OF CHICKEN、藤原基央＆増川弘明による「I」リハーサル映像
「I」は、10月から放送中のテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。今回の映像では、ボーカル＆ギターの藤原基央が、ギターの増川弘明の演奏に合わせてサビを力強く歌い上げる姿が収められている。スタジオという空間ならではの生々しい歌声が印象的で、「音源より綺麗」「世界一好きな声」「すげぇ… こんな透き通る歌声」「ありがとうございますぅぅぅ!!」「贅沢すぎる」といった感想がSNS上に次々と投稿され、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。
バンドは、年末には12月26日に『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』、12月30日には『COUNTDOWN JAPAN 25／26』への出演が決定しているほか、来年秋にはアリーナツアーの開催も発表されている。今後もファンを喜ばせる映像の発信に期待が高まる。