SEVENTEEN・MINGYU＆VERONON、香港満喫 ハーバービューで美食を堪能
13人組グループ・SEVENTEENのMINGYUとVERONONが、香港を探訪する様子が公開された。
【動画】13人の素顔に迫る…『SEVENTEEN: OUR CHAPTER』予告
MINGYUとVERNONは、香港の象徴・ジャンク船に乗船し、夜の旅をスタートした。ビクトリア・ハーバーのきらめく夜景を楽しみながら、香港を代表する観光名所の1つを体験した。しかし、魔法のような夜の魅力はそれだけではない。歴史あるスターフェリーや、ビクトリア・ピークからの息を呑むような眺望、ウォーターフロント沿いに並ぶバーやレストラン、文化的スポットなど、香港では象徴的なスカイラインとエネルギッシュな雰囲気をさまざまな形で楽しむことができる。
2人の旅は、香港の食文化を堪能する時間へと続いた。MINGYUとVERNONは、厳選されたコース料理を味わい、ビクトリア・ハーバーを望む絶景を背景に、豊かな味わいを楽しんだ。中でも印象的だったのは、パリッと焼き上げた北京ダックと伝統的な点心の盛り合わせ。「いつ食べても点心は本当においしいですね」「北京ダックの皮が好きです」と、それぞれの楽しみ方を話した。
夜になると2人は、香港の象徴的なスカイラインを一望できるルーフトップバーへ。カクテルを味わいながら、香港の中心部を見渡すパノラマビューに浸り、“眠らない街 香港”ならではのエネルギーを全身で感じていた。
香港の美食体験は、まだまだ奥深い魅力を秘めている。ビクトリア・ハーバー周辺は、アジア屈指の美食の宝庫。ミシュラン星付きレストランやラグジュアリーホテル、象徴的な建築の中で楽しむスカイハイ・カクテルなど、圧倒されるハーバービューを背景に、あらゆるグルメ体験を堪能できる。尖沙咀から香港島のウォーターフロントに至るまで、どのレストランでも忘れられない絶景が食卓を彩る。
