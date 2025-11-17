１７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、環境省が同日、クマによる被害者数が２０２５年４〜１０月までの合計で１９６人と過去最悪になったと発表したことなど、クマ被害について伝えた。

番組にはクマの生態に詳しい岩手大学農学部の山内貴義准教授がリモート出演。１２月頃といわれるクマの冬眠について「山にいるクマはすると思います。ただ、人里に出没を繰り返すクマはなかなか寝ない。１２月遅くなっても里に出てくる可能性は高い。エサがないのでもう寝ちゃおうと、もう寝てるクマもいると思います」と話した。

冬眠前に出没する頻度が高くなるのかについては「最初は農村部に出没するんですけど、エサがどんどんなくなって、標高の低い住宅地のあたりに出没して柿などを食べて、いつまでも出てしまう可能性がある」と指摘した。

コメンテーターで出演のタレント・ユージが「冬眠をしないってことはあるんですか？」と質問すると、「今、色んな説や情報があふれてるんですけど、基本的にみんな冬眠します。しないとずっと食べ続けなければいけなくて、死んでしまうので、最終的には冬眠します」と山内氏。

冬眠時期は１２月から３月くらいと言われているが「春がくるのが早くなっているので、冬眠期間が短くなっているといわれています。山にエサがない時期があるので、人里に慣れているクマは手軽な里に食べに来る。最近は（クマの好物と言われる）ドングリの豊凶に関係なく春先に出てくる」と語った。