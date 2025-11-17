令和ロマン・くるまが、インドでイケメン2人組に遭遇。ビジュアルだけでなく中身もイケメンな2人に、くるまは「インドの修二と彰」と大興奮。彼らとビールを酌み交わし、親睦を深める場面があった。

【映像】イケメンすぎる「インドの“修二と彰”」

11月16日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃8が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

南アジア旅6日目、くるまはバングラデシュから国境を越え、インドに入国。満員のバスに振られ、たどり着いたシリグリで、印象的な出会いがあった。それは、シリグリの駅前でおいしいカレー屋を探していた時のこと。駅前には新橋を彷彿とさせるSLが展示されており、ロケのスタート地点にぴったりな雰囲気が漂っていた。そこでくるまは「今日はシリグリにやってきました。カレーと言いますとデリーのイメージがあると思いますが、シリグリにもおいしいカレーはあるのでしょうか。早速行ってみたいと思います」とグルメロケ風にコメントし、カレー屋探しを開始。近くにいた若者に声をかけ、「この近くで一番おいしいカレー屋」を教えてほしいと頼んだ。

アモールさん（24歳）が紹介してくれたのは、セレパンジャンレストラン。彼がストリート系の装いをしていたことから、当初くるまは「怖そう」と警戒していたのだが、アモールさんは親切に店まで案内してくれ、仲間のラッキーさん（24歳）も交えて一緒に食事をすることになった。アモールさんとラッキーさんはグルカ族とのこと。グルカ族はネパールにルーツを持つ民族で、勇猛果敢な兵士が多いという。

彼らはくるまにメニューを渡し、「何か飲む？」と質問。くるまが「飲む」と答えると、2人で何か相談し、席を立った。後を追うと、店の人と何やら交渉をしている様子。親切で頼もしいアモールさんとラッキーさんに、くるまは「インドの修二と彰みたいじゃないですか？地元じゃ負け知らず感がすごい」「すげぇかっこいいわ」とベタ惚れだ。交渉を終え席に戻ってきた2人は「飲み物は地下で注文しよう」と提案。このレストランは地下にバーが併設されており、そこでカレーも食べられるシステムになっていたのだ。

お酒好きのくるまは、地下のバーへ連れて行ってもらうと「めっちゃ気が利くスナックみたい！」と大喜び。インドの若者に人気だというデンマーク産のビール「ツボルグビール」をオーダーし、アモールさんたちと乾杯をした。アモールさんはガイドの仕事をしているそうで「ダージリンには素晴らしい場所が多い。人気なのは午前3時に出発する日の出ツアーだよ」と、アモールさんの地元であり、翌日くるまも訪れる予定のダージリンで人気のツアーを紹介してくれた。2人に心酔していたくるまは、早朝のツアーにも興味津々。「行きません？」と、早速番組スタッフに提案していた。

カレーは「マッシュルームバターマサラ」と「チキンカサカリー」の2種類をオーダー。それらが運ばれてくると、アモールさんは親切に取り分けてくれ、食べる前には「OK,Bro」とくるまとグータッチ。やることすべてがクールなアモールさんに、くるまは「カッケー！」とまたしても惚れ惚れし、「日本帰ったらやろう」と意気込んでいた。

その後話を聞いていくと、アモールさんには妻と子どもがいることが明らかに。自宅があるダージリンに家族を残し、シリグリで仕事をしているのだという。子どもはまだ赤ちゃんだそうで「一緒にいられるのは月に15日くらいかな」と寂しそうなアモールさん。家族と離れてでも働かなければいけないのには、ある理由が。「1年前に母が亡くなり、その5日後に父も亡くなってしまい、とてもお金が必要になってしまったんだ。だからこの仕事を始めて、家族を養うために必死に働いているんだ」。アモールさんは両親を相次いで亡くした激動の1年をそう振り返り、くるまの隣で涙を拭っていた。