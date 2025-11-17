5人組ガールグループ・LE SSERAFIM初の東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』の2日目の公演が2025年11月19日（水）午後5時よりAEBMAにて国内独占・無料生中継される。そして村重杏奈とトレンディエンジェル・斎藤司がLE SSERAFIMの魅力を語り尽くす特別番組『Grats on LE SSERAFIM -Road to TOKYO DOME-』が無料配信中。収録後に村重&斎藤にインタビューを行った。

【映像】村重杏奈と宮脇咲良の仲睦まじいプライベートショット

『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』は、5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAE）が今年5月から6月にかけて全4都市9公演で開催したワールドツアーの日本公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』のアンコール公演。日本公演のアンコール公演の開催場所となる東京ドームは、LE SSERAFIMがデビュー当初から目標として掲げてきた夢の舞台ということもあり、大きな注目を集めている。

この旅、『Grats on LE SSERAFIM -Road to TOKYO DOME-』の収録後に村重杏奈、そして熱心なK-POPファンとして知られるトレンディエンジェル・斎藤司の二人にインタビューを実施。“LE SSERAFIM愛”をたっぷりと語ってもらった。

村重、ルセラは「生きるモチベーションのような存在」

――改めてとなりますが、お二人にとってLE SSERAFIMの魅力をひと言で表すと？

村重杏奈（以下、村重）： 私は“モチベ”ですね。1日のモチベ、仕事するモチベ、ダイエットするモチベ、全てをLE SSERAFIMがくれるので。本当に生きるモチベーションのような存在で、とにかく毎日の活力になっています。

斎藤司（以下、斎藤）： 分かる。僕にとっては“アクセサリー”というか、自分に輝きを与えてくれるような存在。『Perfect Night』を聴きながら、家の屋上で夕焼けを見たりすると「自分もまだまだ頑張るぞ」って思えるような、そんな背中を押してくれる力があるんですよね。

――お二人のLE SSERAFIMの「好きな楽曲ベスト3」を教えてください

斎藤： 3位は『Come Over』かな。聴いたことのないメロディを体現してくれているのが印象的です。2位と1位はもう同率で『Perfect Night』と『Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife』ですね（笑）。順位がつけられない。

▼【動画】'Come Over' OFFICIAL MV with Android

▼【動画】' Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife ' OFFICIAL M/V

村重： 私は3位が『Blue Flame』で、2位は『Come Over』、1位は『Perfect Night』ですね！良い意味でLE SSERAFIMっぽくないというか。今まで心に訴えかけてくるような強い歌詞の曲が多かったと思うのですが、おしゃれな曲調だったり、レトロで可愛い衣装だったり、この3曲はザ・女の子みたいなテーマで個人的にストライクでした。

▼【動画】‘Blue Flame’ Dance Practice (Fix ver.)

▼【動画】'Perfect Night' OFFICIAL M/V with OVERWATCH 2

斎藤： いいよね〜。『Perfect Night』は聴いていると「イケてる、あたし」って思う。

村重： チルな曲ですよね！何をしていても、この曲は心にスッと入ってくる。ドライブとか、散歩している時とか、晩酌のときにもよく聴いていて、日常でよく聴いているから1位なのかもしれないです。

――村重さんはSAKURAさんと長年の仲ですが、SAKURAさんに影響を受けたことはありますか？

村重： メイキング映像とか見ると、カップ麺を食べている姿が映っていたりするんですけど、「SAKURAもこういうの食べるんだ！」ってなる（笑）。本人も言っているんですが、食べたい時に食べるとか、そういう自然体で等身大のところがSAKURAの美に繋がっているのかなって思います。私は真似できないところもありますけど、そういうストレスフリーな生き方をしているところは真似したいなって。自分を甘やかす時間をちゃんとつくっているところは、見習っていけたらなと思いますね。

斎藤： うんうん、大事だね。

斎藤、SAKURAの活躍に「大谷翔平選手を見る感覚に近いというか（笑）」

――今回、「ABEMA」での東京ドーム公演の無料生中継を通じて、初めてLE SSERAFIMのライブパフォーマンスをご覧になる方もいらっしゃると思います。何か準備しておくべきことはありますでしょうか？

村重： 私、何一ついらないと思います！パフォーマンス力が高すぎて、何も知らなくても圧倒されるはずです。日本のアイドルってメンバーカラーとか掛け声を覚えたりとかした方が楽しめるっていうのはあると思うんですが、新規の人でも見るだけで楽しめるのがLE SSERAFIMのコンサートだと思うので。とにかくパフォーマンスがすごすぎて。手ぶら状態でも、何も知らなくても楽しめちゃうと思います。

斎藤： そうそう。あとSAKURAという、かつて日本で活躍していたアイドルが、今、ワールドステージに立っているっていうことを少し知っているだけで、グッと感情移入できると思います。

村重： 確かに！そうですよね。

斎藤： ちょっと大谷翔平選手を見る感覚に近いというか（笑）、それくらいのことをSAKURAはやっているなって思うので！

村重、最大の推しEUNCHAE「EUNCHAEのためにお金貯めてる」





――ありがとうございます！では最後に、LE SSERAFIMのメンバーや、東京ドーム公演を楽しみにしている方々へメッセージをお願いします。

村重： デビュー当時から応援していますが、追いきれない瞬間もあったりして。でもそんな中で「あ、最近追えてない！」と思わせてくれるくらい、私にとって本当に大きな存在で。そんな5人が念願の東京ドームのステージに立つというのは心から嬉しいですし、これまで大変だったこと、悔しかったこともたくさんあったと思うんですが、そんなことは忘れちまって！とにかくステージを楽しんで欲しいです！あと、特にドームはケータリングも凄そうだし楽しんでほしい。

斎藤： 確かにね（笑）！

村重： もしかしたらドームのために摂生してくれているかもしれないので、コンサート終わったらいっぱい食べていただいて。全部、村重につけてくれていいので。

斎藤： なんか金持ちキャラなんだよね（笑）。

村重： 私、EUNCHAEのためにお金貯めているって、いつも言っているんです。4人の会計は無理なのでSAKURAにお願いして、私はEUNCHAEの分を全部払うので！

斎藤： ああ、そうなんだ…！（笑）

村重： あとはコンビニですよね。ちょうどこれからの時期いろんなスイーツも出ていると思うので楽しんでほしい！あとは、もうとにかく怪我なく5人が「最高の東京ドームだった！」って言ってくれるような、そんなステージになるといいなと思います。

斎藤： うんうん。あと今回のABEMAの生中継で、初めてLE SSERAFIMを観るって人もいるはず。好きな曲を一曲でも見つけていただいて。一回でも観れば引き込まれるはずです。観ないと損ですよ！

村重： あと…やっぱり小さな力ではあると思うのですが、FEARNOTの皆さんのXのポストとか、盛り上がり方次第で関係者さんに「日本でイベントやると盛り上がるから、日本のイベント増やそう」って思ってもらえると思うんです。だから少しでもXのポストを増やしたりとか、SNSで盛り上がりを見せるという、私たちの姿勢が大事になってきます。みなさん、スマホやPCを手放さず、ABEMA見ながらどんどん盛り上げていきましょう！