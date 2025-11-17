モデルでタレントの押切もえ（45）が17日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。夫でプロ野球中日ドラゴンズの涌井秀章投手（39）に対する子育ての不満をもらした。

雑誌「CanCam」のモデルの後輩、西山茉希（40）とともに出演。

7歳の長男、4歳の長女の2児の母でもある押切は、「ここはお父さんに怒ってほしいな、っていうことあるじゃないですか。聞いてない、みたいな。私のヤワヤワした話しだと」。子どもが自分の言うことを聞かないことを察して、夫に怒るようにお願いしたという。

すると夫は「最初に『まず、パパは怒らないから言ってごらん』って（子どもに）言って。あ、怒らない前提なんだ、って…」。それを聞いた出演者は爆笑。「私も遠くで聞いていたんです。なんで怒らないんだ、って」。そして、最後まで様子を見ていても「怒っていない」。

「夫はもともと怒らない性格で。注意はしますけど…」と戸惑ったように話した。

また、子どもの教育について調べ、夫に提示するという。「いっぱい調べて、最後に資料を作って、プレゼンみたいに。こういうのよかった、とか、（野球をやっている長男には）野球のためにこれがいいみたいとか。それでジャッジしてもらう感じ」と独自の取組も明かした。