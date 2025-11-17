川崎フロンターレは17日、車屋紳太郎（33）が今シーズン限りで現役を引退することを発表した。



2014年に筑波大学から特別指定選手として川崎に加入した車屋。そこから12年間同選手は川崎一筋のプロキャリアを歩み、今シーズンスパイクを脱ぐ決断を下した。



車屋はここまでJ1通算250試合に出場、公式戦全体では340試合に出場しており、クラブの黄金時代を築いたレジェンドの1人だ。ベストイレブン2回（2017、2018）、優秀選手賞は3回（2016、2017、2018）も受賞するなど川崎を代表する1人として長年クラブを支え続けてきた。





ここ数シーズンは出場機会を減らしていた車屋だったが、様々な思いを抱え、このタイミングでの引退を決断したという。車屋は川崎の公式サイトで次のようなコメントを残した。「2014年に特別指定選手としてフロンターレに加入してからの12年間、たくさんの応援をありがとうございました。川崎フロンターレでプロとしてのキャリアを始められたことを、今あらためて誇りに思っています」「ここ数シーズン、ピッチでなかなかチームの力になれず苦しい時間が長く続きました。どこかで区切りをつけなければいけない―― その思いが強くなり、この度引退という決断に至りました」「プロサッカー選手としての時間をこのクラブ一筋で過ごし、最後はフロンターレで終わりたいという思いが強かったです。 フロンターレで過ごした日々には、良いときも悪いときもありましたが、どんなときも温かく応援してくれたファン・サポーターの皆さんには感謝しかありません。多くのタイトルを仲間と共に勝ち取れたこと、そしてチームの歴史が変わる瞬間に立ち会えたことは、自分にとってかけがえのない財産です」「今シーズンも残り約3週間、フロンターレの一員としてサッカーができる時間を楽しみたいと思います。これまで、どんな時も支えてくださったフロンターレサポーターの皆さん。ACLや代表選出時など、国内外を問わず応援してくださったすべての方々。そして、これまでのサッカー人生に携わってくださった皆様に、心より感謝しています。12年間、本当にありがとうございました」