16日までの3日間、卓球Tリーグの公式戦が石川県内の大型ショッピングモールで開催されました。

先週金曜日、人々が思わず足を止め、見つめるその先には。

記者リポート「多くの買い物客が集うイオンモール白山で行われているのは、なんと卓球のプロの試合です」

卓球Tリーグに所属する金沢ポートのホーム戦。スポーツ観戦は体育館やスタジアムでというこれまでの発想を覆し、卓球をより日常に近い場で楽しんでほしいという思いが、県内で初めて大型ショッピングモールでの開催につながりました。

多くの人が1階の観客席だけでなく、無料エリアの2階や3階から試合に見入っていました。

選手の息遣いも聞こえる熱戦に、会場は大きな盛り上がりを見せます。

初めて見た人「テレビで見るよりも迫力が違う」「応援とかいつもこういう風に盛り上がっているんだと思って。遠くから歩いてきた時に何が起こっているんだろうみたいな」

よく応援に来る人「体育館よりいろんな人が応援していて場がいい雰囲気になっていていいと思う」

金沢ポートは買い物客の「口コミ」に期待

開催された3日間では、立ち見の観戦者を含めて1400人余りが観戦しました。金沢ポートの関係者は、体育館で行う試合よりも観客数は少ないと話しますが、偶然立ち寄った人を含めると、より多くの人に卓球の魅力を伝えられたのではないかと、今後の集客に期待を寄せます。

金沢ポート・田中佑汰選手「非常に試合を盛りあげてくれて、自分の勇気にもつながりましたし、また（ここで）やりたい」

金沢ポート・西東輝監督「プロの卓球というもののすばらしさを石川県のみなさんに伝えたいという中で、お買い物のお客さまが来てくださる。ひとりふたりで来た人が友達にすごかったよと言ってもらってこの輪が広がっていけば僕としてこの上ない喜び」

金沢ポートは、このホーム戦の3連戦で2勝1敗の結果を残し、実力をアピールしました。