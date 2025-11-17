【Ｇ大阪】黒川圭介が思わずビックリ！　人気企画に挑戦…安部柊斗の高精度キックは成功なるか？【KICKOFF！KANSAI】

人気企画のカンチャレ。関西６クラブ対抗で柿谷曜一朗さん＆加地亮さんが考案したイングランド式シュート対決を行った。今回のチャレンジャーはガンバ大阪。Ｊ屈指のキック制度を持つ黒川選手＆安部選手が挑戦したが、その結果は……！？



▼ＭＣ加地さん＆柿谷曜一朗さんが考案した激ムズ挑戦



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。名物企画の関西クラブ対抗「カンチャレ」でイングランド式シュート対決が行われた。今回はガンバ大阪ＤＦ黒川圭介選手と安部柊斗選手が挑戦した。





前回対決の王者Ｇ大阪が挑戦するのはパサーからのボールをトラップして的を狙ってシュートする競技。１０本のシュートで得点を競い、ノーバウンドで成功すると得点が２倍になる。キックに自信を持つ安部選手は練習で見事成功。パサーの黒川選手も思わずビックリだった。だが、本番では惜しいシュートを連発。キッカーを黒川選手に交代して、得点量産を狙った。黒川選手はリフティングして高得点にチャレンジ。だが、ハイレベルな企画に合計１点のみの獲得となった。何度も「入った？ 入った？」と確認するほど紙一重のシュートが多かったが、０点に終わった京都サンガＦ．Ｃ．を引き離すには至らなかった。今回のチャレンジはＭＣの加地さんと元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんが考案。海渡アナウンサーも「難しくしすぎたんじゃ？」と話し、残りのクラブによる白熱の戦いに期待していた。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２５年１１月９日（日）放送より）