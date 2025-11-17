ニッポンの社長・ケツ、6歳歳上妻との結婚を語る…「ちょっと私も一緒に行ってもいいかなぁ？」
お笑いコンビ・ニッポンの社長のケツ（35）が、16日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜 後1：59 ※関西ローカル）に登場し、新婚の妻について語った。
【写真】白無垢の妻との2ショットを公開したニッポンの社長・ケツ
今回は「売れっ子だらけのNSC大阪33期 怪人ZAZYとの遺恨 一斉清算SP」と題し、ケツをはじめ、マユリカ・阪本、紅しょうが・稲田美紀、ビスケットブラザーズ（きん、原田泰雅）、ZAZYが集結。
ケツは『マルコポロリ！』の元レギュラーで、今年6月に結婚し、7月には『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2025』で優勝を果たしたばかり。妻については、同番組のエピソードトークでも登場していた人物だと明らかになった。
ケツは「6つ上の方です。僕が大阪から東京行くっていう時に、“ちょっと私も一緒に行ってもいいかなぁ？”みたいに言われて、いいよって答えて。で、付き合ってそこからずっと同棲（どうせい）して、2年ちょっと経った今年の6月に結婚しました」と説明。
婚姻届の証人欄にサインしたという紅しょうが・稲田は、ケツの妻について「ご飯に何回か行ったことがあって、変わってる方だなとは思うんですけど。もともとはマユリカのファンで」とぶっちゃけ。マユリカ・阪本は「俺らのファンなの？」と驚いていた。
カンテレドーガ・TVerで見逃し配信を実施。
【写真】白無垢の妻との2ショットを公開したニッポンの社長・ケツ
今回は「売れっ子だらけのNSC大阪33期 怪人ZAZYとの遺恨 一斉清算SP」と題し、ケツをはじめ、マユリカ・阪本、紅しょうが・稲田美紀、ビスケットブラザーズ（きん、原田泰雅）、ZAZYが集結。
ケツは『マルコポロリ！』の元レギュラーで、今年6月に結婚し、7月には『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2025』で優勝を果たしたばかり。妻については、同番組のエピソードトークでも登場していた人物だと明らかになった。
婚姻届の証人欄にサインしたという紅しょうが・稲田は、ケツの妻について「ご飯に何回か行ったことがあって、変わってる方だなとは思うんですけど。もともとはマユリカのファンで」とぶっちゃけ。マユリカ・阪本は「俺らのファンなの？」と驚いていた。
カンテレドーガ・TVerで見逃し配信を実施。