プロ雀士でモデルの岡田紗佳さんが、自身のインスタグラムを更新。

「期間限定」だというヘアスタイルを披露しました。



【写真を見る】【 役満ボディ・岡田紗佳 】 「期間限定」ロングヘア姿に ファン反響 「女神君臨って感じ」「大人っぽくて素敵」





岡田紗佳さんは「期間限定ロング」と綴ると、画像をアップ。



投稿された画像では、ロングヘアの岡田紗佳さんが、様々なポーズを取る様子が見て取れます。



続けて「カラーとエクステで2時間ちょいで終わるなんて天才すぎる」「vaice_kazu vaice_koda28 いつもありがと」と、綴りました。







この投稿にファンからは「女神君臨って感じですね」・「サラサラ髪綺麗❤」・「ロングヘアー姿も大人っぽくて素敵です」・「ショートなイメージだったけど、ロングも素敵ですね」などの反響が寄せられています。







抜群のスタイルで「役満ボディ」と称されている岡田さん。美の秘けつについて、岡田さんは、２０２４年8月の写真集イベントで、”常日頃から芸能生活始めて12年間、毎日続けられるようなことをやっているつもりです。食事をする時は、野菜から食べたり、美味しいけど大好物ではないものは控えたりするようにしています”と、明かしていました。







