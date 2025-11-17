「芸能人が住んでいるとは…」ナナの自宅に侵入し母親に重傷を負わせた強盗犯、逮捕・拘束　“ファン”ではなかった

女優ナナの自宅に侵入して強盗行為を働いた30代の男が逮捕・拘束された。

11月17日、九里（クリ）警察署によると、議政府（ウィジョンブ）地裁・南楊州（ナミャンジュ）支院は前日、特殊強盗致傷の容疑で30代の男に対し、「逃亡の恐れがある」として逮捕状を発布した。

警察は当初、男を特殊強盗未遂の疑いで立件していたが、被害者であるナナの母親が負傷したという病院の診断書が提出されたことを受け、容疑を特殊強盗致傷に変更して逮捕状を申請した。

男は11月15日午前6時頃、九里市・峨川洞（アチョンドン）にあるナナの自宅に刃物を持って侵入し、ナナ親子を脅して怪我を負わせ、金品を要求した疑いが持たれている。

男は準備していたはしごを使ってベランダまで上がり、施錠されていなかった扉を開けて侵入し、ナナの母親の首を絞めるなどの暴行を加え負傷させたと伝えられている。

ナナと母親はもみ合いの末、素手で男の腕を押さえつけ動けなくした後、すぐに警察へ通報した。

警察と消防が出動したとき、男は顎の部分に裂傷を負っていた。ナナと母親も取り押さえる過程で負傷し、治療を受けた。特に母親は一時意識を失うほどの重傷を負ったと伝えられている。

男は無職で、ナナの過激なファンだったり、特定の芸能人を狙ったりした犯行ではないと確認されている。ナナ親子も、男とはまったく面識がなかったと警察に証言した。

男は警察の調べに対し、「芸能人が住んでいるとは知らず、生活費が足りず犯行に及んだ」と供述したと伝えられている。警察は近く、男を送検する方針だ。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。