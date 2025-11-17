【Xbox ワイヤレス コントローラー対象製品キャンペーン セール】 開催期間：11月21日～12月3日

日本マイクロソフトは、Xbox ワイヤレス コントローラーを対象としたキャンペーンセールを、11月21日より12月3日まで開催する。

本キャンペーンは、Xbox ワイヤレス コントローラーの各色を対象に、Amazon、上新電機、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ、楽天 スーパーDEAL SHOP、Microsoft Storeにてセールを行なうもの。カーボン ブラックやロボット ホワイトだけでなく、スペシャル エディションのハートブレイカーなどもラインナップされている。

また、コントローラーとUSB-C ケーブルのセット商品も対象となっている。

□「Xbox ワイヤレス コントローラー対象製品のキャンペーン セールが 11 月 21 日 ( 金 ) よりスタート!」

対象商品

実施店舗

Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボン ブラック) Xbox ワイヤレス コントローラー (ロボット ホワイト) Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル Xbox ワイヤレス コントローラー (ショック ブルー) Xbox ワイヤレス コントローラー (パルス レッド) Xbox ワイヤレス コントローラー (ディープ ピンク) Xbox ワイヤレス コントローラー (ベロシティ グリーン) Xbox ワイヤレス コントローラー (ハートブレイカー) スペシャル エディション Xbox ワイヤレス コントローラー (アイスブレイカー) スペシャル エディション Xbox ワイヤレス コントローラー (ストームブレイカー) スペシャル エディションAmazon.co.jp 上新電機 ビックカメラ ヤマダデンキ ヨドバシカメラ 楽天 スーパーDEAL SHOP Microsoft Store

(C) Microsoft 2025