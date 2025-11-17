若月佑美 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/17】元乃木坂46で女優の若月佑美が11月16日、自身のInstagramを更新。カレンダー撮影の様子を公開し、話題を呼んでいる。

◆若月佑美、赤ワンピ×ジャケットの美脚ショット


若月は「動画でもチラッと。CALENDAR」とつづり、カレンダーのために海辺やスタジオで撮影している動画を投稿。赤のショート丈ワンピースに黒のジャケットを合わせ、ヒールを履いた撮影風景ではワンピースからスラリと伸びる美しい脚を披露している。

◆若月の投稿に反響


この投稿には「スタイル抜群」「綺麗すぎて息止まった」「赤ワンピが似合う」「脚が綺麗」「雰囲気が大人っぽい」「カレンダー楽しみすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

