元乃木坂46若月佑美、圧巻美脚にファン釘付け「綺麗すぎて息止まった」「大人っぽい」
【モデルプレス＝2025/11/17】元乃木坂46で女優の若月佑美が11月16日、自身のInstagramを更新。カレンダー撮影の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳元乃木坂「綺麗すぎて息止まった」超ミニで圧巻美脚スラリ
若月は「動画でもチラッと。CALENDAR」とつづり、カレンダーのために海辺やスタジオで撮影している動画を投稿。赤のショート丈ワンピースに黒のジャケットを合わせ、ヒールを履いた撮影風景ではワンピースからスラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「綺麗すぎて息止まった」「赤ワンピが似合う」「脚が綺麗」「雰囲気が大人っぽい」「カレンダー楽しみすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆若月佑美、赤ワンピ×ジャケットの美脚ショット
◆若月の投稿に反響
