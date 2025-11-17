庄司智春、妻・藤本美貴とのLINEやりとりが話題「いつまでもラブラブ」「憧れの夫婦」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が11月16日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴とのLINEのやりとりを公開した。
【写真】49歳芸人「微笑ましい」元モー娘。妻からのLINEメッセージ公開
庄司は「＃俺のオンナ」とハッシュタグを付け、藤本とやりとりしているLINEのトーク画面の写真を投稿。そこには「今日は、何時もどり？」と庄司の帰宅時間を尋ねる言葉とともに藤本の自撮りショットが添えられていた。
「未だに写真送りあってるのも結婚17年目で我ながら凄いと思う」「私は貰うのは嬉しいけどミキティは流石に嬉しくないと思う」とつづると、藤本本人がコメント欄に「え？嬉しいよ？！」とハートマーク付きで投稿。庄司は「ここで答えなくて良いよ！」と返信していた。
この投稿とコメント欄での夫婦のやりとりに、ファンからは「憧れの夫婦」「いつまでもラブラブ」「2人とも可愛い」「微笑ましいやりとり」といったコメントが寄せられている。
庄司は、2009年に藤本と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
