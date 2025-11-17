若槻千夏、ダメージジーンズから美脚チラリ「着こなしお洒落」「年々可愛さ増してる」の声
【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの若槻千夏が11月16日、自身のInstagramを更新。衣装姿を多数公開し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳美人タレント「年々可愛さ増してる」美脚チラリな姿
若槻は「今週衣装」とコメントをつけ、衣装姿の写真を多数投稿。太ももの位置に大胆なダメージ加工が施してある衣装を着用したショットでは、スラリとした美しい脚がチラリと顔をのぞかせている。
この投稿にファンからは「綺麗すぎ」「着こなしお洒落」「何着ても似合う」「年々可愛さ増してる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳美人タレント「年々可愛さ増してる」美脚チラリな姿
◆若槻千夏、ダメージジーンズで美脚チラリ
若槻は「今週衣装」とコメントをつけ、衣装姿の写真を多数投稿。太ももの位置に大胆なダメージ加工が施してある衣装を着用したショットでは、スラリとした美しい脚がチラリと顔をのぞかせている。
◆若槻千夏の投稿に反響
この投稿にファンからは「綺麗すぎ」「着こなしお洒落」「何着ても似合う」「年々可愛さ増してる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】