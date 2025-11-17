中国政府は国民に対し、当面、日本への渡航を自粛するよう呼びかけています。高市総理大臣の台湾有事をめぐる発言への対抗措置とみられています。福岡への影響は。

17日、福岡空港国際線ターミナルを訪ねました。上海からの便が到着し、多くの中国人観光客の姿がありました。



■中国からの観光客

「旅行で来ました。」



高市総理大臣の台湾有事をめぐる発言後、14日、中国外務省は国民に対し、当面、日本への渡航を避けるよう厳重な注意喚起を行いました。これを受け、中国東方航空など中国の航空大手3社は、東京や大阪など日本が発着となる便について、キャンセルや変更に無料で対応すると発表しました。





中国から福岡に来た観光客は。■中国からの観光客「（注意喚起が）少しはあったが、旅行には問題ない。私たちは自由。」中国東方航空によりますと、キャンセル数が増えるなどの影響は特にないということです。

ただ、ことし1月から6月の半年で九州を訪れた外国人のうち、3割程度が香港を含めた中国からでした。また、前年同期比は1.3倍と好調です。



高市総理大臣の発言に端を発したとみられる日本への対抗措置。観光業だけでなく、ビジネスや交流の停滞も懸念されます。

これまでの動きです。中国はまず、14日に日本への渡航を避けるように呼びかけました。さらに16日、日本への留学を慎重に検討するよう注意喚起を行いました。



今後、想定される中国側の動きです。日中関係筋によりますと、レアアースの輸出規制などの経済制裁が考えられます。また、中国側の関係者によりますと、日本近海での軍事演習など軍事的圧力をかける可能性もあるとみられています。