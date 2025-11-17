すぐ沸く、すぐ使える。毎日に寄り添う、シンプルケトル【山善】の電気ケトルがAmazonに登場中‼
見た目も使い心地もスマート。選べる3色、暮らしにフィット【山善】の電気ケトルがAmazonに登場!
山善の電気ケトルは、飲みたいときにすぐ沸かせる、1200ワットのハイパワー設計の電気ケトル。 満水時でも約5分半で沸騰するため、朝食やテレワークの合間、急な来客時にもすぐに対応できる。操作は取っ手下のスイッチを下げるだけのワンタッチ構造で、どなたでも簡単に使える。
沸騰時や空焚き時には自動で電源がオフになるセーフティ機能を搭載し、「ながら作業」でも安心。水量は本体正面の小窓でひと目で確認でき、フタとフィルターは取り外し可能で、清潔に保てる。
コードホルダー付きで長さ調整ができ、使わない時や持ち運び時にも邪魔にならない。
360度どこからでもセットできる構造で、ストレスなく扱える。カラーはホワイト・グレー・ブラックの3色展開で、インテリアにも自然に馴染むアイテムだ。
