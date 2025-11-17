ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

見た目も使い心地もスマート。選べる3色、暮らしにフィット【山善】の電気ケトルがAmazonに登場!

1


山善の電気ケトルは、飲みたいときにすぐ沸かせる、1200ワットのハイパワー設計の電気ケトル。 満水時でも約5分半で沸騰するため、朝食やテレワークの合間、急な来客時にもすぐに対応できる。操作は取っ手下のスイッチを下げるだけのワンタッチ構造で、どなたでも簡単に使える。

2


沸騰時や空焚き時には自動で電源がオフになるセーフティ機能を搭載し、「ながら作業」でも安心。水量は本体正面の小窓でひと目で確認でき、フタとフィルターは取り外し可能で、清潔に保てる。

3


コードホルダー付きで長さ調整ができ、使わない時や持ち運び時にも邪魔にならない。

4


360度どこからでもセットできる構造で、ストレスなく扱える。カラーはホワイト・グレー・ブラックの3色展開で、インテリアにも自然に馴染むアイテムだ。