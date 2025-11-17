週明け１７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１８．４６ポイント（０．４６％）安の３９７２．０４ポイントと続落した。

先週の軟調地合いを継ぐ流れ。中国の月次経済統計が総じて弱いものとなる中、国内経済の先行き不安が強まっている。１４日に発表された１０月の小売売上高は市場予想を上回ったものの９月からは成長が鈍化し、鉱工業生産は予想下振れ。１〜１０月の固定資産投資は予想以上に減少し、不動産開発投資は落ち込みが拡大した。ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が相場を下支えしている。（亜州リサーチ編集部）

金融株が下げを主導。中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が２．１％安、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が１．０％安、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が１．６％安、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が１．４％安、華泰証券（６０１６８８／ＳＨ）が２．４％安、国泰海通証券（６０１２１１／ＳＨ）が２．１％安で引けた。

医薬株も安い。津薬達仁堂集団（６００３２９／ＳＨ）が４．５％、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が３．９％、人福医薬集団（６０００７９／ＳＨ）が２．４％、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が２．２％、浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が２．０％ずつ下落した。素材株、公益株、自動車株、運輸株、インフラ建設株なども売られている。

半面、不動産株は高い。京能置業（６００７９１／ＳＨ）が５．１％、中華企業（６００６７５／ＳＨ）が２．３％、華遠地産（６００７４３／ＳＨ）が２．２％、新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が１．４％、華麗家族（６００５０３／ＳＨ）が１．２％ずつ上昇した。軍需産業株、エネルギー株、ハイテク株の一角も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．１４ポイント（０．０５％）安の２５６．９５ポイント、深センＢ株指数が５．７０ポイント（０．４３％）安の１３１５．７６ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）