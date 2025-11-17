年内最後の強化試合を終えた野球日本代表・侍ジャパン。この試合は、WBCを目前に控えた国内最後のアピールの場となっており、若手選手も多く選出されました。そんな中でメンバー入りとなった中村悠平選手も躍動し、ベテランとしての力を見せつけました。

2023年のWBCにも出場した中村選手は、現在35歳。今回のチームでは最年長となりました。15日の試合では岡本和真選手の代打として出場すると、低めのスライダーを振り抜きレフトライン際への2塁打を記録。見事な一打でチームの得点に貢献します。さらに翌16日の試合では、6回からキャッチャーマスクをかぶると好プレーを披露。1点リードの7回に迎えた2アウト1、2塁のピンチでは、センター前へのヒットからのややそれた送球をしっかり捕球します。さらにすぐさまホームへ飛び込みながらランナーをタッチアウト。追加点を許しませんでした。

この躍動にSNSでも「やっぱすげぇなぁ…」「さすが世界のムーチョ」「やっぱりこういう時はベテランよ」など、多くの感嘆の声があがりました。