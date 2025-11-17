TBS井上貴博アナウンサー（41）が17日、キャスターを務める同局系「Nスタ」（月〜金曜午後4時49分）に出演。フリーアナウンサー石井亮次との食事会で「反省していること」を語った。

「ゴゴスマ」から「Nスタ」のバトンタッチで、井上アナは「ユニクロなどで古着を扱うということで。古着を扱うところが増えてるんですって、今」とファッションの話題を切り出した。

その流れで「服とかどうされてますか？」と石井に質問すると、石井は「私は夏と冬、これって決めたらこればっかり。季節ごとに同じようなものを買ってます。そうすると迷わなくていいですね」と日々の服装についてトーク。「Nスタ」キャスターの出水麻衣アナも「私は毎日こうやってありがたいことに衣装を着させていただくので、全くもってファッションの欲が湧かなくなってきちゃって」と苦笑した。

井上アナは石井から「井上さんも欲ないね」とファッションについて問いかけられると、「私は全然ダメです」と苦笑い。「石井先輩と最初にご飯に行った時、Tシャツ短パン、サンダルで行ったことをいまだに反省してます」と打ち明け、スタジオからは笑い声が漏れていた。