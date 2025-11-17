子連れで行きたいと思う「北海道の道の駅」ランキング！ 2位「ノンキーランドひがしもこと」を抑えた1位は？
窓から入る風が心地よく、ドライブに最高のシーズンを迎えました。週末のドライブ先に迷ったら、子どもも大人も楽しめる「道の駅」をチェックしてみませんか？ ご当地グルメに体験型施設、自然を満喫できる広々スペースなど、家族みんなが笑顔になれるスポットが全国にはたくさんあります。今回は、そんな中でも特に人気を集める注目の道の駅を紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年11月10〜11日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、子連れで行きたい道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、子連れで行きたいと思う「北海道の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「牧場体験や乗馬体験など、動物と触れ合えるアクティビティが充実しているから」（40代男性／静岡県）、「夏場はキャンプも楽しめる」（40代女性／埼玉県）、「知床や屈斜路などの観光地に近く施設は清潔で美しく、名物のノンキー焼きやソフトクリームはおいしいです」（60代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「ふわふわドーム（屋外）や隣接する厚田キャンプ場は、子どもたちが体を動かして遊べる」（40代女性／愛知県）、「授乳室が整備されており、小さな子供連れでも安心で、屋外には子供が思いっきり遊べる子ども広場があるから」（60代男性／愛知県）、「遊び場もあったりお土産屋さんもあったりでたのしいから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：ノンキーランドひがしもこと（網走郡大空町）／24票北海道網走郡大空町にある道の駅「ノンキーランドひがしもこと」は、東藻琴芝桜公園に近接しており、観光拠点としても人気です。地元の牛乳やチーズなどの乳製品を使ったグルメが人気で、広大な北海道らしいのんびりとした雰囲気が、子連れでのんびり過ごしたい家族に支持されました。
1位：あいろーど厚田（石狩市）／37票北海道石狩市にある道の駅「あいろーど厚田」は、石狩湾を見下ろす高台に位置し、絶景のロケーションが魅力です。海産物やお土産が充実しているだけでなく、広々とした展望テラスや子どもが楽しめる設備も整っています。美しい景色と食の楽しみを両立できる点が、子連れでの立ち寄りに最も適していると評価されました。
