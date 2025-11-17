¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥±¡¼¥¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡×Ã®Èþ¼ò¸¦Æó¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤«¤é¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¸ø³«¡ª¡Ö¥ê¥¢¥ë¤µ¥Ô¥«¥¤¥Á¡×
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ®Èþ¼ò¸¦Æó¤µ¤ó¤Ï11·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ýæ»ÖÔ¥¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¤ë¡×¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¯¤·Áá¤¤¤±¤É¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥±¡¼¥¤Î¸¦Æó¤µ¤ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥±¡¼¥¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤µ¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¹¬¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¡ÖÝæ»ÖÔ¥¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¥±¡¼¥¤Î¸¦Æó¤µ¤ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¤ë¡×28Æü¤Ë45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÃ®Èþ¼ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç´î¤ÖÃ®Èþ¼ò¤µ¤ó¤È¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¤Ï¥à¥¥à¥¤ÎÃ®Èþ¼ò¤µ¤ó¤È¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡×¤Ë½Ð±é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢15¡Á16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡×2ÆüÌÜ¤Ë½Ð±é¡£Ã®Èþ¼ò¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤ ºÇ¹â²á¤®¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
